国内感染、新たに６２６７人 前週比６９００人減―新型コロナ
2023年05月06日19時13分
国内では６日、新たに６２６７人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ約６９００人減少した。新たな死者は１０人。重症者は前日比１人増の７４人だった。
東京都では、新たに１０６２人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ８５３人減った。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ７人だった。
国内感染、新たに６２６７人 前週比６９００人減―新…
2023年05月06日19時13分
国内では６日、新たに６２６７人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ約６９００人減少した。新たな死者は１０人。重症者は前日比１人増の７４人だった。
東京都では、新たに１０６２人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ８５３人減った。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ７人だった。
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