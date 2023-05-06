バレーボールの黒鷲旗全日本男女選抜大会最終日は６日、丸善インテックアリーナ大阪で決勝が行われ、男子はＶリーグ王者の名古屋、女子はＰＦＵがともに初優勝を果たした。

１６年ぶりの決勝に臨んだ名古屋は、３連覇を目指したサントリーをストレートで破った。昨年準優勝のＰＦＵは初めて決勝に進んだ埼玉上尾を３―１で下した。

最高殊勲選手の黒鷲賞には、男子がバルトシュ・クレク（名古屋）、女子は鍋谷友理枝（ＰＦＵ）が選ばれた。