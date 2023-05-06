楽天が零封して快勝。一回に小深田のソロで先制し、四回は浅村のソロで加点。六回は岡島が２ランを放ち、九回にも１点を加えた。滝中は緩急がさえ、７回を投げて今季初勝利。日本ハムは上沢が３本塁打を浴び、打線もつながりを欠いた。