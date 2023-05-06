セ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年05月06日16時23分
【出場選手登録】▽ヤクルト・長谷川宙輝投手、北村恵吾内野手▽ＤｅＮＡ・坂本裕哉投手、浜口遥大投手、石川達也投手
【同抹消】▽ヤクルト・高橋奎二投手、久保拓真投手▽ＤｅＮＡ・エスコバー投手（再登録は１６日以降）
セ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年05月06日16時23分
【出場選手登録】▽ヤクルト・長谷川宙輝投手、北村恵吾内野手▽ＤｅＮＡ・坂本裕哉投手、浜口遥大投手、石川達也投手
【同抹消】▽ヤクルト・高橋奎二投手、久保拓真投手▽ＤｅＮＡ・エスコバー投手（再登録は１６日以降）
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