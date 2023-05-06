Ｊリーグ出場停止選手（６日）
2023年05月06日16時05分
【Ｊ１】（第１２節）
▽ＦＣ東京・東慶悟▽神戸・斉藤未月▽福岡・ドウグラスグローリ
【Ｊ２】（第１４節）
▽山形・野田裕喜▽いわき・遠藤凌▽磐田・ドゥドゥ
【Ｊ３】（第１０節）
▽富山・坪川潤之▽北九州・岡野凜平
Ｊリーグ出場停止選手（６日）
2023年05月06日16時05分
【Ｊ１】（第１２節）
▽ＦＣ東京・東慶悟▽神戸・斉藤未月▽福岡・ドウグラスグローリ
【Ｊ２】（第１４節）
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