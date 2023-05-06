パ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年05月06日12時20分
【出場選手登録】▽ロッテ・池田来翔内野手
【同抹消】▽ロッテ・小川龍成内野手（再登録は１６日以降）
パ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年05月06日12時20分
【出場選手登録】▽ロッテ・池田来翔内野手
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