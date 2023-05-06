サウジに代表団派遣 ＲＳＦは７２時間の停戦発表―スーダン軍
2023年05月06日07時36分
【カイロ時事】スーダン正規軍は５日の声明で、サウジアラビア西部ジッダに代表団を派遣したと発表した。準軍事組織「即応支援部隊（ＲＳＦ）」との衝突が続く中、サウジと米国の仲介による「停戦の詳細」を協議するためとしている。
ＡＦＰ通信はサウジ当局者の話として、ジッダで６日、米英、サウジ、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の代表者が会合を開くと報じた。
サウジに代表団派遣 ＲＳＦは７２時間の停戦発表―スーダン軍
2023年05月06日07時36分
【カイロ時事】スーダン正規軍は５日の声明で、サウジアラビア西部ジッダに代表団を派遣したと発表した。準軍事組織「即応支援部隊（ＲＳＦ）」との衝突が続く中、サウジと米国の仲介による「停戦の詳細」を協議するためとしている。
ＡＦＰ通信はサウジ当局者の話として、ジッダで６日、米英、サウジ、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の代表者が会合を開くと報じた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル