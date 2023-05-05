ＮＹ円、１３５円近辺
2023年05月05日22時49分
【ニューヨーク時事】週末５日午前のニューヨーク外国為替市場では、堅調な内容の米雇用統計を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３５円近辺に下落した。午前９時現在は１３４円９０銭～１３５円００銭と、前日午後５時比６９銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３５円近辺
2023年05月05日22時49分
【ニューヨーク時事】週末５日午前のニューヨーク外国為替市場では、堅調な内容の米雇用統計を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３５円近辺に下落した。午前９時現在は１３４円９０銭～１３５円００銭と、前日午後５時比６９銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
地域安保で連携強化 上海協力機構の外相会議―インド(05/05 23:32)
コロナ緊急事態宣言を解除 危機３年、「平時」へ節目―ＷＨＯ(05/05 23:29)
ＮＹ株、反発(05/05 22:58)
ＮＹ円、１３５円近辺(05/05 22:49)
米就業者、２５万３０００人増 失業率は３．４％に改善―４月(05/05 22:48)
世界最大のダイヤ返還運動 英国王戴冠式で使用―南ア(05/05 20:31)
６日、チャールズ国王戴冠式 祝賀ムードも厳戒態勢―英(05/05 20:30)
英地方選、与党が大幅減 スナク首相に痛手(05/05 20:30)
円、１３４円台前半 ロンドン外為(05/05 20:19)
原子力規制委の独立性確認 ＩＡＥＡ、処理水対応で(05/05 20:13)
ワグネル「１０日にバフムト撤退」 弾薬不足でロシア国防省批判(05/05 19:58)
地方交流の促進訴え ベトナム首相らと会談―自民・二階元幹事長(05/05 19:13)
セルビアでまた乱射事件 ８人死亡、無差別発砲か(05/05 18:44)
中国の「和平案」に懐疑的 ウクライナ侵攻巡り―ＥＵ外相(05/05 18:26)
円、１３４円近辺 ロンドン外為(05/05 17:12)
韓国の尹大統領支持率、３３％ 訪米評価で３ポイント増(05/05 17:12)
ウクライナ軍ドローン制御不能で撃墜(05/05 15:18)
米巨大ＩＴ、低成長続く ＡＩに活路―１～３月期(05/05 15:13)
米国務長官、和平合意まで「あと一歩」 アルメニアとアゼルバイジャン仲介(05/05 13:03)
スーダン、死者７００人の恐れ 難民８６万人、国連が警戒(05/05 12:28)
共和制移行は「将来的課題」 豪首相、英国王戴冠式では持論封印(05/05 12:04)
米軍制服トップにブラウン氏か 史上２人目の黒人―報道(05/05 11:56)
ＩＰＥＦ、２７日に閣僚会合 供給網強化へ―日米など１４カ国(05/05 11:13)
米補佐官、サウジ訪問へ インドやＵＡＥとも連携(05/05 11:02)
ビッグベン、祝福の彩り 国王戴冠式前にライトアップ―英(05/05 10:34)
拉致被害者家族、早期解決訴え ４年ぶり訪米、高官に支援要請(05/05 10:00)
米国連大使、ブラジルにくぎ刺す ウクライナ和平仲介で慎重対応促す(05/05 09:52)
攻撃目的での利用否定 米軍拠点拡大巡り―フィリピン大統領(05/05 08:53)
ＡＩの安全確保、「企業に責任」 バイデン政権が直接要請(05/05 08:25)
英歌手エド・シーランさん勝訴 名曲盗作疑惑―米(05/05 08:03)
ウォール・ストリート・ジャーナル