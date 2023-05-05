石川で震度５強
2023年05月05日22時05分
気象庁によると、５日午後９時５８分ごろ、石川県能登地方で震度５強の揺れを観測した。
石川で震度５強
2023年05月05日22時05分
気象庁によると、５日午後９時５８分ごろ、石川県能登地方で震度５強の揺れを観測した。
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