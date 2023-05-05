【ワシントン時事】米労働省が５日発表した４月の雇用統計（季節調整済み）によると、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前月から２５万３０００人増加した。伸びは前月（１６万５０００人増＝改定）から加速、市場予想（１８万人増）も上回った。失業率は３．４％と、０．１ポイント改善。労働市場が依然、堅調なことをうかがわせた。