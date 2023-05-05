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必勝期す浦和　６日に決勝第２戦―ＡＣＬサッカー

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必勝期す浦和　６日に決勝第２戦―ＡＣＬサッカー

2023年05月05日19時03分

ＡＣＬ決勝第２戦を翌日に控え、記者会見する浦和のスコルジャ監督＝５日、埼玉スタジアム

ＡＣＬ決勝第２戦を翌日に控え、記者会見する浦和のスコルジャ監督＝５日、埼玉スタジアム

  • ＡＣＬ決勝第２戦を翌日に控え、会見するアルヒラルのディアス監督＝５日、埼玉スタジアム

　サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）の決勝第２戦を翌日に控えた５日、３度目の優勝を狙う浦和と前回王者のアルヒラル（サウジアラビア）が埼玉スタジアムで記者会見した。浦和のスコルジャ監督は「謙虚に準備してきた。初戦の結果はあまり考えない方がいい。最終的に結果を残し、サポーターと共に喜びたい」と必勝を期した。
　第１戦は１―１の引き分け。浦和は勝つか、０―０の引き分けでも優勝が決まる。得点が不可欠なアルヒラルのディアス監督は「スペースを突き、１点を取るのが最初の目標。それができればオープンな展開になり、チャンスがある」と抱負を述べた。

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