サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）の決勝第２戦を翌日に控えた５日、３度目の優勝を狙う浦和と前回王者のアルヒラル（サウジアラビア）が埼玉スタジアムで記者会見した。浦和のスコルジャ監督は「謙虚に準備してきた。初戦の結果はあまり考えない方がいい。最終的に結果を残し、サポーターと共に喜びたい」と必勝を期した。

第１戦は１―１の引き分け。浦和は勝つか、０―０の引き分けでも優勝が決まる。得点が不可欠なアルヒラルのディアス監督は「スペースを突き、１点を取るのが最初の目標。それができればオープンな展開になり、チャンスがある」と抱負を述べた。