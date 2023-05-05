陸上の水戸招待は５日、ケーズデンキスタジアム水戸で行われ、女子棒高跳びは日本記録保持者の諸田実咲（アットホーム）が大会タイ記録の４メートル２０で優勝した。男子円盤投げは幸長慎一（四国大ＡＣ）が５６メートル１５で制した。

１００メートルの男子は白石黄良々（セレスポ）が１０秒７９（向かい風４．７メートル）で制し、女子は山形愛羽（熊本中央高）が１２秒２８（向かい風４．３メートル）で勝った。