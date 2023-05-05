【出場選手登録】▽オリックス・山下舜平大投手、比嘉幹貴投手、黒木優太投手▽ソフトバンク・高橋礼投手、野村大樹内野手▽ロッテ・東妻勇輔投手、広畑敦也投手

【同抹消】▽オリックス・小野泰己投手▽ソフトバンク・和田毅投手、増田珠内野手▽楽天・松井友飛投手▽ロッテ・小野郁投手、鈴木昭汰投手（再登録は１５日以降）