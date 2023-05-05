ウクライナ軍が運用するトルコ製の攻撃ドローン「バイラクタルＴＢ２」が４日夜、首都キーウ（キエフ）上空で「制御不能」となり、不慮の事故を避けるため撃ち落とされた。空軍の発表によれば、技術的なトラブルが原因とみられ、詳しく調査するという。けが人はいなかった。