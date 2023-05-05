欧州サッカー各国リーグ（４日）
2023年05月05日11時37分
▽イングランド・プレミアリーグ
ブライトン １―０ マンチェスタ
ーＵ
▽スペイン１部リーグ
ジローナ ２―１ マジョルカ
セビリア ３―２ エスパニョー
ル
ベティス １―０ ビルバオ
バリェカノ ２―１ バリャドリー
ド
▽イタリア・セリエＡ
エンポリ ３―１ ボローニャ
ウディネーゼ １―１ ナ ポ リ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（４日）
2023年05月05日11時37分
▽イングランド・プレミアリーグ
ブライトン １―０ マンチェスタ
ーＵ
▽スペイン１部リーグ
ジローナ ２―１ マジョルカ
セビリア ３―２ エスパニョー
ル
ベティス １―０ ビルバオ
バリェカノ ２―１ バリャドリー
ド
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