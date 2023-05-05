米大リーグ試合結果（４日）
2023年05月05日11時21分
▽ア・リーグ
オリオールズ １３―１０ ロイヤルズ
ツインズ ７―３ ホワイトソッ
クス
マリナーズ ５―３ アスレチック
ス
レッドソック １１―５ ブルージェイ
ス ズ
▽ナ・リーグ
ナショナルズ ４―３ カ ブ ス
ロッキーズ ９―６ ブルワーズ
ブレーブス ６―３ マーリンズ
▽交流戦
タイガース ２―０ メ ッ ツ
レ イ ズ ３―２ パイレーツ
エンゼルス １１―７ カージナルス
（時事）
米大リーグ試合結果（４日）
2023年05月05日11時21分
▽ア・リーグ
オリオールズ １３―１０ ロイヤルズ
ツインズ ７―３ ホワイトソッ
クス
マリナーズ ５―３ アスレチック
ス
レッドソック １１―５ ブルージェイ
ス ズ
▽ナ・リーグ
ナショナルズ ４―３ カ ブ ス
ロッキーズ ９―６ ブルワーズ
ブレーブス ６―３ マーリンズ
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