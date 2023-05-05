４日の日本選手 米大リーグ
2023年05月05日08時47分
▽エンゼルス・大谷 カージナルス戦に２番指名打者で出場し、三回の右前打で７試合連続安打とした。３打数１安打、２四球、１三振。打率３割８厘。
▽カブス・鈴木 ナショナルズ戦に４番指名打者で出場して４打数１安打、１三振。安打は６試合連続。打率２割７分４厘。（時事）
４日の日本選手 米大リーグ
2023年05月05日08時47分
▽エンゼルス・大谷 カージナルス戦に２番指名打者で出場し、三回の右前打で７試合連続安打とした。３打数１安打、２四球、１三振。打率３割８厘。
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