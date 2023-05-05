日仏、９日に２プラス２開催 インド太平洋やウクライナ議論へ
2023年05月05日06時31分
【パリ時事】フランス外務省は４日、日本との外務・防衛担当閣僚協議（２プラス２）を９日にオンラインで開催すると発表した。「安全保障・防衛分野での（２国間）協力強化、インド太平洋（情勢）のほか、ウクライナでの戦争が焦点になる」という。
日仏、９日に２プラス２開催 インド太平洋やウクライナ議論へ
2023年05月05日06時31分
【パリ時事】フランス外務省は４日、日本との外務・防衛担当閣僚協議（２プラス２）を９日にオンラインで開催すると発表した。「安全保障・防衛分野での（２国間）協力強化、インド太平洋（情勢）のほか、ウクライナでの戦争が焦点になる」という。
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ウォール・ストリート・ジャーナル