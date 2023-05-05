【ロンドン時事】チャールズ英国王の戴冠式参列のため東京・羽田空港を出発した秋篠宮ご夫妻は４日午後（日本時間５日未明）、政府専用機でロンドン郊外のスタンステッド空港に到着された。



〔写真特集〕秋篠宮ご一家

ご夫妻はロンドン市内のホテル「クラリッジズ」に滞在する。６日にウェストミンスター寺院で行われる戴冠式に出席し、７日帰国する。