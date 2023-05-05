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グローバルサウス重視　岸田氏と共同歩調―ショルツ独首相

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グローバルサウス重視　岸田氏と共同歩調―ショルツ独首相

2023年05月05日05時43分

４日、エチオピアの首都アディスアベバに到着したドイツのショルツ首相 (左) （ＡＦＰ時事）

４日、エチオピアの首都アディスアベバに到着したドイツのショルツ首相 (左) （ＡＦＰ時事）

　【ベルリン時事】ドイツのショルツ首相は４日、訪問先のエチオピアで記者会見し、先進７カ国（Ｇ７）と中国・ロシアの双方と距離を置く新興・途上国のとの連携が「非常に重要だ」との認識を示した。アフリカ歴訪でとの連携強化を打ち出した日本の首相と歩調を合わせた形だ。
　ショルツ氏は「われわれは多極化する世界に適応しなければならない」と述べ、先進国側はグローバルサウス諸国との合意形成に力を入れる必要があると強調。「今こそ対等な立場で目線を共有できるような、新しい関係を築く時だ」と訴えた。両首相は３月に東京で会談し、Ｇ７広島サミットに向けて協力する方針を確認している。

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