ＮＹ株、続落 地銀信用不安拭えず
2023年05月05日06時21分
【ニューヨーク時事】４日のニューヨーク株式相場は、地方銀行の信用不安が拭えず景気が減速するとの懸念から続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２８６．５０ドル安の３万３１２７．７４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５８．９３ポイント安の１万１９６６．４０で引けた。
ＮＹ株、続落 地銀信用不安拭えず
2023年05月05日06時21分
【ニューヨーク時事】４日のニューヨーク株式相場は、地方銀行の信用不安が拭えず景気が減速するとの懸念から続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２８６．５０ドル安の３万３１２７．７４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５８．９３ポイント安の１万１９６６．４０で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル