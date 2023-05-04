ＮＹ円、１３４円台後半
2023年05月04日22時38分
【ニューヨーク時事】４日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米利上げ停止観測を背景とした円買い・ドル売りが一巡し、１ドル＝１３４円台後半で推移している。午前９時現在は１３４円７５～８５銭と、前日午後５時比１２銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３４円台後半
2023年05月04日22時38分
【ニューヨーク時事】４日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米利上げ停止観測を背景とした円買い・ドル売りが一巡し、１ドル＝１３４円台後半で推移している。午前９時現在は１３４円７５～８５銭と、前日午後５時比１２銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル