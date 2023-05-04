【ロンドン時事】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は４日、金融政策を議論する定例理事会を開き、高止まりするインフレを抑制するため、０．２５％の追加利上げを決めた。利上げは２０２２年７月以降、７回連続。焦点の利上げ幅は前回の０．５％から０．２５％に縮小された。