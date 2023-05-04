丸がサヨナラ本塁打 プロ野球・巨人―ヤクルト
2023年05月04日18時27分
巨人が打撃戦を物にしてサヨナラ勝ち。７―７の九回２死から、丸の２号ソロで試合を決めた。救援陣は崩れたが、九回を抑えた大勢が今季初勝利。ヤクルトは村上の２ランなどで加点したが、投手陣が打ち込まれて４カード連続の負け越し。
丸がサヨナラ本塁打 プロ野球・巨人―ヤクルト
2023年05月04日18時27分
巨人が打撃戦を物にしてサヨナラ勝ち。７―７の九回２死から、丸の２号ソロで試合を決めた。救援陣は崩れたが、九回を抑えた大勢が今季初勝利。ヤクルトは村上の２ランなどで加点したが、投手陣が打ち込まれて４カード連続の負け越し。
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