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佐藤輝が決勝打　プロ野球・阪神―中日

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佐藤輝が決勝打　プロ野球・阪神―中日

2023年05月04日18時19分

８回、勝ち越しの適時打を放つ阪神の佐藤輝＝４日、甲子園

８回、勝ち越しの適時打を放つ阪神の佐藤輝＝４日、甲子園

　阪神が逆転勝ち。１点を追う八回、２死一、三塁で大山が左前打を放ち同点。続く佐藤輝の右前打で勝ち越した。先発の伊藤将は６回２失点。３番手の及川が今季初勝利。岩崎が今季初セーブ。中日は１３安打を放ったが、拙攻が響いた。

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