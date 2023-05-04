阪神が逆転勝ち。１点を追う八回、２死一、三塁で大山が左前打を放ち同点。続く佐藤輝の右前打で勝ち越した。先発の伊藤将は６回２失点。３番手の及川が今季初勝利。岩崎が今季初セーブ。中日は１３安打を放ったが、拙攻が響いた。