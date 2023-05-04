円上昇、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年05月04日17時34分
【ロンドン時事】４日朝のロンドン外国為替市場では、前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明で利上げの打ち止めが示唆されたことを受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３４円台後半に上昇した。午前９時現在は１３４円６０～７０銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。
円上昇、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年05月04日17時34分
【ロンドン時事】４日朝のロンドン外国為替市場では、前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明で利上げの打ち止めが示唆されたことを受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３４円台後半に上昇した。午前９時現在は１３４円６０～７０銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル