【ロンドン時事】４日朝のロンドン外国為替市場では、前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明で利上げの打ち止めが示唆されたことを受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３４円台後半に上昇した。午前９時現在は１３４円６０～７０銭と、前日午後４時比５０銭の円高・ドル安。