ＤｅＮＡがサヨナラ勝ち。０―２の五回に桑原のソロと代打大和の右前打で同点。九回先頭の宮崎が５号を放ち試合を決めた。先発石田は５回２失点。救援陣も踏ん張り、５番手森原が３年ぶり白星。広島は４番手の松本が痛恨の一発を浴びた。



【訂正注記】本文中「４年ぶり」を「３年ぶり」に訂正しました。（５月４日）