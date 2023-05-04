日本ハムが５人の継投で零封勝ち。今季初先発の北山は６回無安打の好投で初勝利。九回は田中正が締めて３セーブ目。七回、万波のソロが決勝点となった。西武は打線が九回の２安打のみ。７回１失点と力投した松本を援護できなかった。