ＮＨＬプレーオフ（３日）
2023年05月04日15時02分
【東カンファレンス準決勝】
▽第１戦・ローリー（ハリケーンズ１勝）
ハリケーン ５ ２―０ １ デビルズ
ズ １―１
２―０
【西カンファレンス準決勝】
▽第１戦・ラスベガス（ゴールデンナイツ１勝）
ゴールデン ６ ３―２ ４ オイラーズ
ナイツ ０―０
３―２
（時事）
ＮＨＬプレーオフ（３日）
2023年05月04日15時02分
【東カンファレンス準決勝】
▽第１戦・ローリー（ハリケーンズ１勝）
ハリケーン ５ ２―０ １ デビルズ
ズ １―１
２―０
【西カンファレンス準決勝】
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