ＮＢＡプレーオフ（３日）
2023年05月04日15時02分
【東カンファレンス準決勝】
▽第２戦・ボストン（１勝１敗）
セルティッ １２１ ２８―２２ ８７ ７６ｅｒｓ
クス ２９―２７
３５―１６
２９―２２
（時事）
ＮＢＡプレーオフ（３日）
2023年05月04日15時02分
【東カンファレンス準決勝】
▽第２戦・ボストン（１勝１敗）
セルティッ １２１ ２８―２２ ８７ ７６ｅｒｓ
クス ２９―２７
３５―１６
２９―２２
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