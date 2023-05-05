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上海協力機構、Ｇ７けん制か　インドで外相会議、パキスタンも出席

2023年05月05日00時23分

ロシアのラブロフ外相（左）と中国の秦剛国務委員兼外相＝３月２日、ニューデリー（ロシア外務省提供）（ＥＰＡ時事）

ロシアのラブロフ外相（左）と中国の秦剛国務委員兼外相＝３月２日、ニューデリー（ロシア外務省提供）（ＥＰＡ時事）

  • ４日、インド南部ゴア州での会談に際し、写真撮影するロシアのラブロフ外相（左）とインドのジャイシャンカル外相（ロイター時事）

　【ニューデリー時事】中国とロシアが主導する上海協力機構（ＳＣＯ）の外相会議が４日、インド南部ゴア州で２日間の日程で開幕した。実質的な討議は２日目に実施。ロシアとしては同会議でウクライナ侵攻の正当性を改めて訴え、対ロシアで一致する日米欧の先進７カ国（Ｇ７）をけん制したい思惑がある。
　中国の秦剛国務委員兼外相やロシアのラブロフ外相の他、カシミール地方の領有権を巡ってインドと対立するパキスタンのブット外相も出席した。パキスタン外相の訪印は１２年ぶりで、インドとの関係改善に向けた動きとみられる。

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