パ・リーグ公示（４日） プロ野球
2023年05月04日12時22分
【出場選手登録】▽オリックス・小野泰己投手▽楽天・松井友飛投手▽ロッテ・森遼大朗投手▽日本ハム・北山亘基投手
【同抹消】▽オリックス・曽谷龍平投手、杉本裕太郎外野手▽ソフトバンク・武田翔太投手▽ロッテ・中村稔弥投手（再登録は１４日以降）
パ・リーグ公示（４日） プロ野球
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【出場選手登録】▽オリックス・小野泰己投手▽楽天・松井友飛投手▽ロッテ・森遼大朗投手▽日本ハム・北山亘基投手
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