【出場選手登録】▽オリックス・小野泰己投手▽楽天・松井友飛投手▽ロッテ・森遼大朗投手▽日本ハム・北山亘基投手

【同抹消】▽オリックス・曽谷龍平投手、杉本裕太郎外野手▽ソフトバンク・武田翔太投手▽ロッテ・中村稔弥投手（再登録は１４日以降）