【出場選手登録】▽ヤクルト・塩見泰隆外野手▽巨人・三上朋也投手▽広島・森下暢仁投手▽中日・福敬登投手

【同抹消】▽ヤクルト・赤羽由紘内野手▽巨人・高橋優貴投手▽広島・アドゥワ誠投手▽中日・砂田毅樹投手（再登録は１４日以降）