巨人は４日、三上朋也投手（３４）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は６９。「ここがスタート。しっかり働きたい」と話した。ＤｅＮＡ時代の２０１４年に２１セーブを挙げるなど活躍。昨年に戦力外となり、今季から育成選手として巨人に入団していた。