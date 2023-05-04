病院で銃撃、５人死傷 元沿岸警備隊の男拘束―米
2023年05月04日11時25分
【ニューヨーク時事】米南部ジョージア州アトランタの病院で３日正午（日本時間４日午前１時）ごろ、銃撃があり、３９歳の女性が死亡、女性４人が負傷した。米メディアが報じた。地元警察は元沿岸警備隊員の男（２４）を容疑者として拘束した。
病院で銃撃、５人死傷 元沿岸警備隊の男拘束―米
2023年05月04日11時25分
【ニューヨーク時事】米南部ジョージア州アトランタの病院で３日正午（日本時間４日午前１時）ごろ、銃撃があり、３９歳の女性が死亡、女性４人が負傷した。米メディアが報じた。地元警察は元沿岸警備隊員の男（２４）を容疑者として拘束した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル