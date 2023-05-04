【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が早期の利下げを否定したのを受け、景気悪化懸念が強まり、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２７０．２９ドル安の３万３４１４．２４ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５５．１８ポイント安の１万２０２５．３３で引けた。