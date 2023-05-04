三菱重工浦和が逆転勝ち ＷＥリーグ
2023年05月04日00時25分
サッカー女子のＷＥリーグは３日、各地で第１６節の５試合が行われ、首位の三菱重工浦和は広島に２―１で逆転勝ちし、勝ち点を３９に伸ばした。２位のＩＮＡＣ神戸は新潟に０―１で敗れ、３位の日テレ・東京Ｖは千葉と無得点で引き分けた。
三菱重工浦和が逆転勝ち ＷＥリーグ
2023年05月04日00時25分
サッカー女子のＷＥリーグは３日、各地で第１６節の５試合が行われ、首位の三菱重工浦和は広島に２―１で逆転勝ちし、勝ち点を３９に伸ばした。２位のＩＮＡＣ神戸は新潟に０―１で敗れ、３位の日テレ・東京Ｖは千葉と無得点で引き分けた。
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
三菱重工浦和が逆転勝ち ＷＥリーグ(05/04 00:25)
プロ野球・ひとこと(05/03 23:01)
ミス帳消しの２発 ブリンソンが大暴れ―プロ野球・巨人(05/03 23:01)
ヤクルトの木沢、また手痛い一発 プロ野球(05/03 22:45)
１１試合目、ようやく白星 Ｊリーグ・横浜Ｃ(05/03 22:31)
Ｊリーグ・談話(05/03 22:23)
セ・リーグ個人投手成績 （３日現在）(05/03 21:54)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （３日現在）(05/03 21:53)
セ・リーグ個人打撃成績 （３日現在）(05/03 21:53)
セ・リーグチーム成績表 （３日現在）(05/03 21:52)
巨人が６点差逆転 プロ野球・巨人―ヤクルト(05/03 21:46)
ロシア、８団体競技は不参加 サッカー、バレーなど―パリ五輪(05/03 21:44)
プロ野球速報 （３日）(05/03 21:42)
プロ野球速報 （３日）(05/03 21:42)
Ｊ１得点ランキング（３日現在）(05/03 21:33)
Ｊ１リーグ戦第１１節第１日・横浜Ｃ―新潟(05/03 21:30)
Ｇ大阪、１点止まり Ｊリーグ(05/03 21:11)
ラパセ元会長が死去 ワールドラグビー(05/03 21:09)
横浜Ｃ、１点守る Ｊリーグ・横浜Ｃ―新潟(05/03 21:08)
神戸は名古屋とドロー 横浜Ｍ、２位浮上―Ｊ１(05/03 21:05)
Ｊ１成績表（３日現在）(05/03 20:57)
３日のＪ１(05/03 20:57)
首位町田、大宮下す Ｊ２(05/03 20:53)
名古屋など８強入り 黒鷲旗バレー(05/03 20:40)
アモス、３年間資格停止 陸上(05/03 20:36)
神戸、悔しい失点 Ｊリーグ(05/03 20:31)
佐藤拳、８年ぶり自己ベスト 静岡国際陸上・男子４００(05/03 20:20)
中日、土壇場で痛恨ミス プロ野球(05/03 20:14)
名古屋、２点差なんの 藤井が同点弾―Ｊリーグ(05/03 20:11)
Ｃ大阪、狙い通りのカウンター ２トップへの変更奏功―Ｊリーグ(05/03 20:09)