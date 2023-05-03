【ニューヨーク時事】３日午前のニューヨーク外国為替市場では、米国の金融システム不安を背景に円買い・ドル売りの流れが続き、円相場は１ドル＝１３５円台前半に上伸した。午前９時現在は１３５円３５～４５銭と、前日午後５時比１円１５銭の大幅な円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１４９円４０～５０銭と、８０銭の円高・ユーロ安。