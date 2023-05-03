岸田首相がモザンビークへ
2023年05月03日22時10分
【ナイロビ時事】岸田文雄首相は３日午後（日本時間同日夜）、ケニア・ナイロビのジョモ・ケニヤッタ国際空港を政府専用機で出発し、４カ国目の訪問国であるモザンビークへ向かった。
岸田首相がモザンビークへ
2023年05月03日22時10分
【ナイロビ時事】岸田文雄首相は３日午後（日本時間同日夜）、ケニア・ナイロビのジョモ・ケニヤッタ国際空港を政府専用機で出発し、４カ国目の訪問国であるモザンビークへ向かった。
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