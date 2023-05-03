明治安田Ｊ２リーグは３日、各地で第１３節の１１試合が行われ、首位の町田は大宮を１―０で下し、勝ち点を２９に伸ばした。長崎は水戸に４―０で快勝。５連勝で２位を維持した。

大分は藤枝に２―０で勝って勝ち点２５とし、３位に浮上。東京Ｖは磐田と無得点で引き分け、４位に後退した。