【ロンドン時事】３日午前のロンドン外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３５円台半ばに上昇した。正午現在は１３５円５０～６０銭と、前日午後４時比９０銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１４９円５０～６０銭と、３０銭の円高・ユーロ安。