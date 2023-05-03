円上昇、１３５円台半ば ロンドン外為
2023年05月03日20時29分
【ロンドン時事】３日午前のロンドン外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３５円台半ばに上昇した。正午現在は１３５円５０～６０銭と、前日午後４時比９０銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１４９円５０～６０銭と、３０銭の円高・ユーロ安。
円上昇、１３５円台半ば ロンドン外為
2023年05月03日20時29分
【ロンドン時事】３日午前のロンドン外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３５円台半ばに上昇した。正午現在は１３５円５０～６０銭と、前日午後４時比９０銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１４９円５０～６０銭と、３０銭の円高・ユーロ安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル