【ロンドン時事】３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、低調な米経済指標などを受けてドルが売られた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３５円台後半に上昇した。午前９時現在は１３５円７５～８５銭と、前日午後４時比６５銭の円高・ドル安。