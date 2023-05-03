西武が連敗止める プロ野球・西武―日本ハム
2023年05月03日17時12分
西武が連敗を３で止めた。１―１の五回、外崎の二ゴロの間に勝ち越し。八回には山川の二塁打でリードを広げた。先発の平良は７回１失点と粘って３勝目を挙げ、増田が５セーブ目。日本ハムは好機を生かし切れず、連勝は３でストップ。
西武が連敗止める プロ野球・西武―日本ハム
2023年05月03日17時12分
西武が連敗を３で止めた。１―１の五回、外崎の二ゴロの間に勝ち越し。八回には山川の二塁打でリードを広げた。先発の平良は７回１失点と粘って３勝目を挙げ、増田が５セーブ目。日本ハムは好機を生かし切れず、連勝は３でストップ。
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