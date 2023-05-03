国内では３日、新たに１万６５０５人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約３４００人増えた。新たな死者は１７人。重症者は７１人で前日から７人増えた。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では、新たに２１８７人の感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約４４０人増えた。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と変わらず６人だった。