ＮＨＬプレーオフ（２日）
2023年05月03日16時15分
【東カンファレンス準決勝】
▽第１戦・トロント（パンサーズ１勝）
パンサーズ ４ １―０ ２ メープルリ
２―２ ーフス
１―０
【西カンファレンス準決勝】
▽第１戦・ダラス（クラーケン１勝）
クラーケン ５ ４―２ ４ スターズ
０―０
０―２
延 長
１―０
（時事）
ＮＨＬプレーオフ（２日）
2023年05月03日16時15分
【東カンファレンス準決勝】
▽第１戦・トロント（パンサーズ１勝）
パンサーズ ４ １―０ ２ メープルリ
２―２ ーフス
１―０
【西カンファレンス準決勝】
▽第１戦・ダラス（クラーケン１勝）
クラーケン ５ ４―２ ４ スターズ
０―０
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１―０
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