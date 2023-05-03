４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年05月03日13時32分
▽楽天・松井友―ロッテ・森（楽天モバイルパーク宮城）
▽西武・松本―日本ハム・北山（ベルーナドーム）
▽ソフトバンク・和田―オリックス・小野（福岡ペイペイドーム）
４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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