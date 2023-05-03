【出場選手登録】▽オリックス・野口智哉内野手▽ソフトバンク・武田翔太投手、アストゥディーヨ内野手▽西武・田村伊知郎投手、ボー投手、平良海馬投手▽ロッテ・鈴木昭汰投手

【同抹消】▽オリックス・村西良太投手▽ソフトバンク・海野隆司捕手、リチャード内野手▽西武・張奕投手、大曲錬投手▽ロッテ・唐川侑己投手（再登録は１３日以降）