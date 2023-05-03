【ニューヨーク時事】米自動車大手２社の２０２３年１～３月期決算が２日、出そろった。スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）など高価格帯の車種の販売が好調で、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）、フォード・モーターのいずれも２桁の増収を記録した。