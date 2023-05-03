ＧＭ、フォード２桁増収 ＳＵＶなど販売好調―２３年１～３月期
2023年05月03日09時00分
【ニューヨーク時事】米自動車大手２社の２０２３年１～３月期決算が２日、出そろった。スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）など高価格帯の車種の販売が好調で、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）、フォード・モーターのいずれも２桁の増収を記録した。
ＧＭ、フォード２桁増収 ＳＵＶなど販売好調―２３年１～３月期
2023年05月03日09時00分
【ニューヨーク時事】米自動車大手２社の２０２３年１～３月期決算が２日、出そろった。スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）など高価格帯の車種の販売が好調で、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）、フォード・モーターのいずれも２桁の増収を記録した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル