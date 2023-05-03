グローバルサウスへ関与強化 自民・茂木氏、米国務長官と会談
2023年05月03日07時33分
【ワシントン時事】訪米中の自民党の茂木敏充幹事長は２日、ブリンケン国務長官と国務省で会談した。中ロとも欧米とも距離を置く「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国に対し、日米が関与を強化していく方針を確認した。
茂木氏は会談後、記者団に「（経済や気候変動、インフラ整備など）国によって課題が違う。それぞれの国のニーズに沿ったアプローチをしていくことが重要だ」と述べた。
グローバルサウスへ関与強化 自民・茂木氏、米国務長官と会談
2023年05月03日07時33分
【ワシントン時事】訪米中の自民党の茂木敏充幹事長は２日、ブリンケン国務長官と国務省で会談した。中ロとも欧米とも距離を置く「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国に対し、日米が関与を強化していく方針を確認した。
茂木氏は会談後、記者団に「（経済や気候変動、インフラ整備など）国によって課題が違う。それぞれの国のニーズに沿ったアプローチをしていくことが重要だ」と述べた。
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